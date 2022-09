A milionária conta da corrupção do PT cobra de Vaccari na Justiça

Operador de propinas do PT na Petrobras, João Vaccari Neto — o pai do famoso “pixuleco” — é alvo de uma ação indenizatória de 75 milhões de reais na Justiça.

A Sete Brasil diz que o valor corresponde à propina de 0,9% cobrada por Vaccari e seus comparsas no petrolão em contratos de sondas do estaleiro Jurong.

Para quem não lembra, A Sete Brasil foi criada por obra política dos governos do PT com a ladainha do resgate da “indústria naval” brasileira. Fundos de pensão de servidores públicos e bancos estatais entraram no negócio por pressão política do petismo. Quando a empresa começou a fechar contratos, Vaccari apareceu com seu parceiro Renato Duque para cobrar propina nos contratos bilionários da empresa.

Depois de amargar prejuízos por causa da roubalheira, a Sete Brasil quer usar o dinheiro que tenta resgatar dos corruptos para pagar dívidas com bancos públicos e privados, além, claro, dos fundos estatais de trabalhadores roubados pelo bando do petrolão.