A meses da eleição, Lula anuncia R$ 143 milhões à gestão de petista em SP

Lula levou, na sexta, uma comitiva de ministros ao município de Araraquara, governado pelo ex-ministro petista Edinho Silva. No palanque, Lula anunciou um investimento de 143 milhões de reais em obras de infraestrutura para prevenção de enchentes na cidade do aliado petista.

O anúncio ocorreu a pouco mais de quatro meses das eleições municipais, quando Edinho e o PT esperam manter o poder sobre a cidade. Edinho já foi reeleito, mas seu grupo petista espera seguir na prefeitura. Falta de recursos da máquina federal para esse propósito, como deixou claro Lula, não faltará.

Em seu longo discurso, além de falar do repasse milionário ao município, o presidente rasgou-se em elogios ao “melhor prefeito do Brasil”.

“Araraquara tem um prefeito que se você pegar os 5.700 prefeitos que tem nesse país, você não vai encontrar nenhum melhor que o companheiro Edinho. Nenhum. Mais qualificado, mais preparado”, disse o petista. “Por isso que é muito gostoso falar com vocês e dizer pra vocês, em alto e bom som: a gente precisa de um país que tenha milhões de pessoas com a alma de um Edinho, com a inteligência de um Edinho, com a disposição de dar sem pedir as coisas, como faz o Edinho”, seguiu o petista.