A média de gastos dos consumidores desde o início da Black Friday

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados da Cielo, empresa prestadora de serviços financeiros, mostraram que, da meia-noite até as 12h, o tíquete médio dos consumidores vinculados à empresa em compras online na Black Friday é de 436,76 reais. Já nas lojas físicas, é de 165,97. Além disso, o horário de pico das vendas está sendo às 00h52.

No mapeamento, os dados também apontaram um salto de 16,1% no número geral de movimentações em relação ao ano passado. Em análise separada, o e-commerce teve aumento de 33,9%, enquanto as vendas presenciais subiram 8,3%.

Vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves afirmou que os resultados mostram que a Black Friday caiu no gosto dos brasileiros, e por isso está mais uma vez movimentando o comércio varejista.

“Percebemos que o nível de transações está aquecido para diferentes setores da economia, como eletrônicos, telefonia e vestuário. É possível notar também que os lojistas anteciparam ofertas, o que estimulou parte dos consumidores a realizar suas compras na quinta-feira e em dias anteriores da semana”, disse.