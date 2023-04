A maré de boas notícias na gestão de Ratinho Jr no Paraná

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Poucos dias depois de assinar investimento de 1,06 bilhão de reais da Sumitomo Rubber na ampliação da sua fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, o governador Ratinho Jr recebeu outra boa notícia: a Continental confirmou investimento superior a 175 milhões de reais em Ponta Grossa, onde a empresa produz correias de transmissão automotivas, sistemas antivibração para veículos leves.

Os investimentos chegam no momento que o Paraná ultrapassa o Rio Grande do Sul e assume o posto de quarta maior economia do Brasil.

Ratinho viu o Paraná encerrar o mês de fevereiro com um saldo positivo de 24.081 novos empregos com carteira assinada, segundo o Caged.

Trata-se do estado que mais abriu postos de trabalho no Brasil, proporcionalmente. Dos 399 municípios paranaenses, 304 tiveram saldo positivo, o que equivale a 76% de todas as localidades.