A maratona de Lula depois do debate da Globo

Depois de participar do debate da TV Globo, na noite desta quinta, Lula tem uma maratona de compromissos eleitorais marcados para esta sexta. O ex-presidente deverá passar por três estados no mesmo dia: Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. As agendas servem também para tentar dar um impulso final a candidatos lulistas que disputavam vagas no segundo turno para os governos.

A partir das 7h30 da manhã, o petista terá um encontro com Marcelo Freixo (PSB), candidato ao Palácio Guanabara, e com André Ceciliano (PT), que disputa a vaga do Rio no Senado, mas vai mal nas pesquisas. Os três concederão entrevista à imprensa.

Na sequência, Lula irá para Salvador, onde deverá participar de uma caminhada a partir das 11h, com saída no Largo de Roma. Ele estará acompanhado pelo candidato petista ao governo baiano, Jerônimo Rodrigues, que tenta evitar a vitória de ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno, e pelo senador Otto Alencar (PSD), postulante à reeleição.

A partir das 16h, o ex-presidente tem outra caminhada, em Fortaleza, ao lado de Elmano Freitas (PT), candidato ao governo do Ceará, e do ex-governador Camilo Santana (PT), favorito na disputa ao Senado.