A máquina do Planalto na campanha de Mourão no RS

Não chega a ser novidade, mas vale sempre registro. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão vai levar novamente toda sua ampla comitiva ao Rio Grande do Sul no fim de semana. O que o vice vai fazer lá? Palestrar numa associação rural em Santana do Livramento. Mourão, como se sabe, é candidato ao Senado no estado. Trata-se, portanto, de uma dessas agendas que unem a fome com a vontade de comer. Dinheiro público na viagem e propaganda eleitoral indireta.