A mágoa de um general com os ataques de Bolsonaro

O general Joaquim Luna, segundo amigos próximos na caserna, ficou magoado com Jair Bolsonaro. Na visão do cabeça da Petrobras, o presidente poderia ter conversado com ele em privado sobre a crise dos combustíveis, mas escolheu atacá-lo publicamente ao dizer que ele ganha salário alto e precisa “trabalhar”. A agressão, mais uma contra militares, foi devidamente anotada.

Quem conhece Luna, diz que ele não tem apego a cargos. Se o governo não está satisfeito com a gestão da estatal — obteve lucro recorde desde a chegada dele –, Luna pode procurar coisa melhor para fazer.

O general construiu carreira destacada tanto na área militar quanto no governo. Foi ministro da Defesa entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019. No último posto da carreira militar, foi chefe do Estado-Maior do Exército, entre 10 de maio de 2011 e 10 de abril de 2014, quando foi transferido para a reserva.

No governo Bolsonaro, antes de ser indicado ao comando da Petrobras, atuou como diretor-geral de Itaipu Binacional. Luna possui mestrado em Operações Militares e doutorado em Ciências Militares. É ainda pós-graduado em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e em Projetos e Análise de Sistemas pela Universidade de Brasília.