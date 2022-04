A luta por cargos na base bolsonarista do Nordeste

Ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho se distanciou do presidente após a derrota na eleição para o TCU. No MDB, o cacique do Nordeste busca descolar-se de Bolsonaro. Na eleição de Pernambuco, pode compor com Marília Arraes, por exemplo.

Essa movimentação tem provocado insatisfações na base bolsonarista. Aliados do presidente reclamam que o ex-líder, apesar de infiel, ainda controla cargos no governo.

Até uma listinha começou a circular: Bezerra teria indicado ao governo o presidente da Chesf, Fábio Coelho; o diretor-financeiro da Chesf, Jenner Guimarães; o presidente da Hemobrás, Oswaldo Cordeiro; o diretor da Codevasf, Aurivalter Cordeiro; e o diretor da Fundaj, Wagner Maciel Filho.