Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministros de Jair Bolsonaro passaram a semana brigando por uma vaga no avião do presidente que irá ao funeral da rainha Elizabeth e, na sequência, para a Assembleia da ONU em Nova Iorque.

Com a campanha na reta final, a turma sabe que essa é uma das últimas oportunidades de passear com todas as despesas bancadas pela máquina.