A longa maratona de Mauro Cid na PF

Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Foi uma verdadeira maratona o depoimento de Mauro Cid aos investigadores da Polícia Federal que apuram diferentes crimes ocorridos na gestão de Jair Bolsonaro.

Cid chegou à PF por volta de 15h desta segunda e só retornou para casa no início da madrugada desta terça-feira, por volta de 1h30.

O ex-auxiliar de Bolsonaro respondeu a todas as perguntas, incluindo questões sobre a famosa reunião em que teria sido discutida uma minuta de golpe. O teor do que foi dito, inclusive sobre a participação de Bolsonaro no caso, é mantido em sigilo pelos investigadores.

Ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes prestou um depoimento detalhado sobre o caso. Como delator, Cid foi chamado a falar sobre as novas informações surgidas nas declarações dos chefes das Forças Armadas e sobre outros depoimentos de investigados.