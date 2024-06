Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O BNDES trava uma longa disputa judicial com a família da atriz Marisa Orth por dívidas de um financiamento que, em 1996, somavam 5,3 milhões de reais.

Uma grande lista de imóveis está na mira do banco no processo de execução fiscal no TRF-2, onde corre a ação.