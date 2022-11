Lembrança da prisão fez Lula se emocionar na casa de Rodrigo Pacheco

Antes de chorar no discurso para parlamentares aliados na última quinta no QG da transição, em Brasília, Lula já havia se emocionado durante a visita que fez no dia anterior a Rodrigo Pacheco.

“Ontem fez três anos que eu fui solto. Eu renasci”, disse o presidente eleito a um senador aliado, com os olhos marejados.

Em tempo: o petista deixou a Superintendência da PF em Curitiba no dia 8 de novembro de 2019, depois de passar 580 dias detido no local. Ele foi preso por ordem do então juiz federal e hoje senador eleito Sergio Moro no dia 7 de abril do ano anterior.