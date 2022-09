A larga vantagem de Helder Barbalho na busca pela reeleição no PA

Giro VEJA - sexta, 9 de setembro

Acirramento do tom entre os candidatos à Presidência e novo assassinato motivado por política no MT são os destaques do dia

Puxado pelo 7 de setembro, o tom da corrida presidente subiu nos últimos dias, abrindo caminho para a troca de ataques entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Com os discursos acirrados, a semana foi marcada por mais um crime motivado por discussões políticas, desta vez em Mato Grosso.