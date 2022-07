A lamentável fala de Hamilton Mourão sobre o assassinato de petista no PR

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Hamilton Mourão falou nesta segunda sobre o assassinato de Marcelo Arruda, o petista morto pelo bolsonarista José da Rocha Guaranho no Paraná. Mourão classificou de “evento lamentável”, mas reduziu a tragédia a coisa de “gente que provavelmente bebe e extravasa”.

“Evento lamentável. Ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil, de gente que provavelmente bebe e aí extravasa as coisas. Todas da área policial ali, um era guarda municipal, o outro era agente penal. Vejo de uma forma lamentável isso daí”, disse Mourão.

Para o vice-presidente da República, não há ligação do episódio com o discurso de ódio propagado diariamente por Bolsonaro e apoiadores do governo. Para ele, o caso “não é preocupante”.

“Não é preocupante. Não queira fazer exploração política disso daí. Vou repetir o que eu estou dizendo, e nós vamos fechar esse caixão. Para mim é um evento desses lamentáveis que ocorrem todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga e termina indo para o caminho de um matar o outro”, disse Mourão.