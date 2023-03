A justificativa de Michelle para voltar aos EUA e encontrar Bolsonaro

Michelle Bolsonaro, como o Radar mostrou, será personagem principal de um grande evento do PL na próxima semana. A sigla de Valdemar Costa Neto fará uma recepção em Brasília para apresentar a ex-primeira-dama como toda poderosa dirigente partidária.

Após o evento, Michelle viajará aos Estados Unidos para encontrar Jair Bolsonaro, como mostrou Lauro Jardim. A ex-primeira-dama diz que a viagem tem o objetivo de desfazer rumores sobre uma crise no casamento com Bolsonaro e mostrar que o casal está unido.

Bolsonaro faz 68 anos no dia 21 de março. Já Michelle completa 41 anos no dia seguinte. O casal vai passar a semana festiva coladinho, segundo a primeira-dama, para matar a saudade. Nada a ver com combinar versões sobre as famosas joias sauditas.