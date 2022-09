A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT

Marina Silva (Rede) afirmou que apoiará Lula na corrida à presidência deste ano porque o petista é o único concorrente no pleito com condições de vencer Jair Bolsonaro. Durante coletiva de imprensa em São Paulo nesta segunda, a ex-ministra do Meio Ambiente disse que ela e Lula “estão vivendo um reencontro político e programático” para “derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo”. Como o Radar mostrou há pouco, a aliança põe fim a um longo período de afastamento entre Marina, Lula e o PT.

“Nós estamos vivendo aqui um reencontro político e programático. Porque, do ponto de vista das nossas relações pessoais, tanto eu como o presidente Lula nunca deixamos de estar próximos e de nos conversar, inclusive em momentos dolorosos de nossas vidas. Isso, para dirimir qualquer natureza de afastamento em termos pessoais. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, que é a ameaça à nossa democracia”, disse.

Marina reconheceu como legítimas as tentativas de outros candidatos de superarem Bolsonaro nas urnas, mas afirmou que o petista é o único que reúne as condições reais para vencê-lo. “Compreendo que nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarista que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vidas de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Em nome daquilo que está acima de nós, e olhando de baixo pra cima pra ver o que está acima de nós, é que eu manifesto o meu apoio, de forma independente, ao candidato e ex-presidente e futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”, disse.