A justificativa de Lula para o excesso de viagens internacionais no ano

Na última reunião ministerial de 2023, Lula falou de um dos temas que mais prejudicaram sua popularidade no primeiro ano do governo: o excesso de viagens internacionais.

O petista disse que viajou “demais” porque precisava “recuperar a imagem do Brasil” lá fora. “Eu viajei demais em 2023, vocês sabiam que eu ia viajar, porque era preciso recuperar a imagem do Brasil e construir uma imagem positiva do Brasil no mundo”, disse o petista.

“O Brasil voltou a ter importância. Nós vamos presidir o G20 no ano que vem, nós vamos presidir a COP em 2025, nós vamos presidir os BRICS em 2025 e possivelmente a gente vai trazer a Copa do Mundo das Mulheres para o Brasil”, disse Lula.

“Agora, ontem nós fomos pegos de surpresa, porque se inscreveram, sabe, Alemanha, Espanha e não sei mais quem, três países europeus para competir conosco. Eu espero, Fufuca, que a sua capacidade de negociação seja capaz de convencer a Fifa de que nós somos melhores que os três para realizar a Copa do Mundo”, disse o petista.