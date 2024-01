A justificativa de aliados para Tarcísio faltar ao ato de 8 de janeiro

Aliados de Tarcísio de Freitas defenderam a decisão do governador de São Paulo de não ir à Brasília para o evento do aniversário dos ataques do 8 de janeiro, no Congresso.

“É um ato para requentar palanque, que não acrescenta nada à ação do governo de São Paulo”, diz um braço-direito do ex-ministro do governo Bolsonaro.