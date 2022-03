Após um discurso de 40 minutos do presidente Jair Bolsonaro, que encerrou o evento de mais de duas horas de despedida dos ministros que vão disputar as eleições, o vice-presidente Hamilton Mourão saiu bufando do Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Apontando para o próprio relógio, o general não escondeu a irritação:

“Meio-dia e vinte, pô!”.