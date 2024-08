A investigação do TCU sobre uso da Lei Rouanet em evento de Lula e Boulos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TCU mandou notificar, recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre os avanços de uma investigação na Corte relacionada ao episódio em que Lula pediu voto para Guilherme Boulos durante um evento do Dia do Trabalhador, em São Paulo.

É que diferentes deputados acionaram o TCU solicitando uma investigação sobre o uso de dinheiro público, via Lei Rouanet, no evento que acabou flertando com a eleição municipal.

Ao presidente da Câmara, o TCU informa que não tem competência para apurar crimes eleitorais — uma missão do TSE –, mas que segue investigando o uso dos recursos públicos e a devida aplicação da Lei Rouanet no caso.