A inusitada sugestão para subir a rampa do Planalto com Lula na posse

Preocupado com a redução da cobertura vacinal no país, o grupo que cuida da Saúde na equipe da transição está colhendo propostas para reverter a significativa queda na imunização e recuperar o programa do setor.

Dentre as sugestões recebidas, está uma inusitada: a de que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto, no dia da posse, ao lado do Zé Gotinha — personagem criado em 1986 para a campanha da vacinação contra a

poliomielite.

A equipe está lidando, ainda, com outra demanda: a de que seja criada a figura da Maria Gotinha para atender a um pleito sobre paridade de gênero.

Em tempo: quando subiu a rampa pela primeira vez, em 2003, Lula chegou ao Planalto acompanhado pelo vice-presidente José Alencar e recebeu a faixa presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, não se sabe se Jair Bolsonaro estará na posse do sucessor.