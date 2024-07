A intensa preparação de Tabata Amaral para a convenção do PSB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A convenção do PSB em São Paulo ocorre neste sábado na quadra da escola de samba Rosas de Ouro, na zona norte da capital paulistana, com expectativa de receber 1.500 pessoas.

Estudiosa, a deputada Tabata Amaral, que terá a candidatura à Prefeitura oficializada, fechou o discurso há oito dias e, desde então, ensaiou intensamente o que vai falar no palanque.

A convenção, marcada para começar às 9h, recebe figurões do partido como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente nacional, Carlos Siqueira, o ex-governador de São Paulo e atual ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e o prefeito do Recife, João Campos, que é namorado da deputada.