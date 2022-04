A insônia dos ruralistas

Abril chegou e os ruralistas seguem perdendo o sono com a escassez e a inflação de adubo para a produção no campo. A essa altura, em um ano normal — sem guerra entre Rússia e Ucrânia —, os produtores já estariam com o material devidamente comprado e armazenado para a safra que começa a ser plantada em outubro.

Autoridades do Ministério da Agricultura tentam tranquilizá-los, mas as promessas de fornecimento de fertilizantes têm sido vistas com cada vez mais desconfiança, principalmente com a saída de Tereza Cristina da pasta.