A incursão musical de Carlinhos Brown num festival brasileiro em Paris

Maior e mais importante tradição afro-brasileira na Europa, a “Lavagem da Madeleine” chega a sua 23ª edição neste ano levando a cultura brasileira às ruas de Paris.

De 10 a 15 de setembro, franceses, brasileiras e brasileiros, pessoas de diferentes nacionalidades, misturam-se nas ruas da capital francesa ao ritmo dos atabaques, em uma imersão nas culturas do Brasil, por meio da música, dança e espiritualidade.

O ponto alto do evento acontece dia 15 de setembro, a partir das 10h30, quando uma multidão se concentra na Place de La République, no Centro de Paris, e segue desfilando pelas ruas da capital francesa. Ano passado, a celebração reuniu cerca de 60.000 pessoas, comandada pela musicalidade de Carlinhos Brown, entre outros artistas.

Para o idealizador do evento, Robertinho, a Lavagem é muito mais do que uma festa, é uma resistência e uma mensagem de luta: “A Lavagem é um evento que retrata um Brasil afrodescendente, um Brasil que está além do samba; traz o maracatu, traz a capoeira, traz diversas expressões culturais brasileiras. É um movimento de resistência, que reivindica a paz e a liberdade, contra a intolerância religiosa, o racismo e o preconceito”, diz.

Neste ano, a programação inclui um pocket show com Karla de Souza e um workshop de dança que apresenta atividades de dança afro-brasileira e Zumba-Axé, conduzido pelos professores Dimi Ferreira e Siddy Fit. O evento também contará com o desfile e cortejo da Lavagem de Madeleine, tendo Carlinhos Brown no comando do trio elétrico.

“São 22 anos da Lavagem de Madeleine. É uma festa brasileira respeitadíssima, a maior e mais importante tradição afro-brasileira na Europa, que reúne milhares de pessoas em Paris em uma mesma sintonia. Estou desde o início e já participei inúmeras vezes e este ano em especial compus em francês, com ajuda de Roberto, em homenagem às três Madalenas: a Santa Madalena, a minha filha Mada, e a minha mãe Madalena. Um encontro lindo, que tal como outras Lavagens, acontece por motivo de agradecimento espiritual”, diz Brown.