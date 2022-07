A imprudência de Bolsonaro que faz Lula virar exemplo no Planalto

Lula, que ironia, tem sido citado no GSI do general Augusto Heleno como exemplo a ser seguido por Jair Bolsonaro em questões de risco. A turma lembra que o petista costumava respeitar as orientações da segurança presidencial. Já o atual presidente ignora todas as recomendações do órgão.

Agentes do Gabinete de Segurança Institucional reclamam que Bolsonaro se arrisca tanto durante atos públicos que sobrecarrega o pessoal que tem a missão de proteger sua vida — arriscando as próprias. “Quando ele se expõe, não há tempo de reação”, diz um interlocutor do órgão.