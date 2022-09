A imensa caravana bolsonarista que irá a Brasília no 7 de setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os apoiadores de Jair Bolsonaro em São Paulo fizeram chegar ao comitê de campanha do presidente, em Brasília, que a mobilização da turma para o 7 de setembro, enviará 300 ônibus do estado com militantes a Brasília.

Além das caravanas de bolsonaristas, produtores rurais que apoiam o presidente vão despachar para a capital uma frota de tratores. A ideia é mostrar volume de mobilização em torno do presidente.