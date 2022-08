A hora da verdade sobre a parceria de Lula com Anitta

A pesquisa eleitoral Genial/Quaest que será divulgada nesta quarta-feira será a prova de fogo do poder de influência da cantora Anitta nas eleições presidenciais deste ano.

No início de julho, ela, que tem mais de 17 milhões de seguidores no Twitter e 63 milhões no Instagram, declarou apoio a Lula na corrida à Presidência da República contra Jair Bolsonaro. A artista colocou a sua imensa plataforma nas redes a disposição para pedir votos no petista.

No levantamento desta quarta, os eleitores foram questionados se já sabiam do apoio da cantora e se isso aumenta ou diminui as chances de voto em Lula.