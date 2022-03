A hora da verdade para políticos fichas sujas no STF

O STF vai retomar nesta quarta o julgamento de uma ação que discute o prazo pelo qual um candidato é considerado inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

A ação foi apresentada pelo PDT para que a Corte esclareça se o prazo de inelegibilidade pode ou não superar o prazo de oito anos, contados a partir do trânsito em julgado ou de decisão colegiada. Segundo a legenda, quanto mais um réu recorre, maior o tempo pelo qual ficará inelegível, de acordo com a interpretação atual.

O tema entrou na pauta do Supremo em 2020, depois do ministro Nunes Marques acolher pedido do PDT e decidir que a inelegibilidade começa a ser cumprida desde a condenação de segunda instância e do período de cumprimento da pena. O caso estava parado por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.