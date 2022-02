A hora da verdade para Alexandre de Moraes e Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes ficou numa situação complicada depois de mandar Jair Bolsonaro depor presencialmente e ser ignorado pelo presidente.

A manobra da AGU para que Bolsonaro faltasse ao interrogatório deu tempo ao ministro para que ele pense em como encaminhar o caso, já que ele ordenou e o presidente não obedeceu.

Segundo interlocutores de Moraes, o ministro iria aguardar a conclusão da investigação pela Polícia Federal sobre o vazamento de dados sigilosos do ataque hacker ao TSE para decidir o que fazer.

Isso aconteceu nesta quarta, com a entrega do relatório da delegada Denisse Ribeiro. Agora Moraes precisa decidir o que fazer com o presidente e a ordem não cumprida.