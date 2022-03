A homenagem de Eduardo Leite à resistência ucraniana contra a Rússia

Governador do Rio Grande do Sul e potencial candidato ao Planalto pelo PSD de Gilberto Kassab, o ainda tucano Eduardo Leite também entrou na mobilização pela Ucrânia na guerra deflagrada pela Rússia. O governador mandou iluminar o Palácio Piratini com as cores do país.

“Uma singela homenagem à resistência do povo ucraniano. Acima de tudo, estão a paz e a defesa da vida humana. A autodeterminação dos povos, a democracia e a liberdade são princípios éticos, cuja violação deve ser condenada de maneira intransigente”, diz Leite.