A homenagem ao grupo “Menos é Mais” em Brasília

Dono do vídeo de pagode mais visto da história do YouTube, com quase 1 bilhão de visualizações, o grupo brasiliense Menos é Mais vai receber, nas próxima semanas, uma homenagem na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Os integrantes da banda receberão o título de cidadão honorário na Capital Federal, honraria oferecida pela deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania).

Até o fim do ano, o Menos é Mais, que tem 2,7 milhões de seguidores no Instagram, deve lançar um novo trabalho de sucesso.

O grupo foi formado em 2016, em Brasília, e é composto por Duzão (vocais), Gustavo Goes (percussão), Paulinho Félix (percussão) e Ramon Alvarenga (percussão).

Com oito anos de carreira, o grupo tem um repertório animado, acumula mais de 4,6 bilhões de visualizações no YouTube, é uma promessa do gênero no Brasil e lota casas por onde passa.