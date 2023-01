A história de amor e dívidas de Lexa e MC Guimê

Com milhões de seguidores nas redes, a cantora Lexa se divorciou do cantor MC Guimê em fevereiro de 2022. Nesse meio tempo, ela passou a ser processada por uma dívida de 400.000 reais do ex.

Para não pagar, ela alegou que o negócio em questão fora realizado em 2016, antes do início da relação com Guimê, e juntou a certidão de divórcio para provar que já não era mais casada com o cantor.

A Justiça, no entanto, bloqueou as contas dela e desconsiderou o argumento. “Determino a penhora de lucros e direitos autorais de imagem, músicas e número de visualizações, presentes e futuros em nome do executado Guilherme Aparecido Dantas Pinho e de sua cônjuge Lea Cristina Araújo da Fonseca, com origem em plataformas digitais e empresas de streaming digital, até o limite do débito executado R$ 416.882,50”, diz a decisão.

Como o amor sempre vence, no fim do ano, a cantora reatou com o ex — e com a dívida que segue em discussão nos tribunais. No momento, Lexa está no exterior com Anitta