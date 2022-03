‘A guerra vai aumentar nossos custos’, diz representante do agronegócio

Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, entidade que integra a Confederação Nacional da Agricultura, prevê um futuro duro para o agronegócio com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Se por um lado o setor de frutas teve exportações recordes em 2021, os custos de produção subiram fortemente no ano passado por conta da alta do dólar e do barril de petróleo que impacta no preço dos combustíveis, do frete e das embalagens.

O segmento, portanto, explicou ele, já vinha pressionado e agora tem que lidar com a guerra que trava as rotas de comércio e reduz a oferta de fertilizantes, já que a Rússia é uma das principais produtoras do mundo. “Essa guerra desarruma a vinda do fertilizante e vai aumentar os nossos custos. O setor já vinha pressionado desde antes e o conflito trouxe mais essa questão”, disse Coelho.

Apesar das dificuldades, o Brasil exportou 18% mais frutas em volume em 2021 do que em 2020. As vendas ao exterior tiveram aumento de 20% em dólares no período. Do que o país envia para fora, 70% vão para a União Europeia. Os Estados Unidos ficam com 15% e a Inglaterra, com 13%. Os 2% restantes são enviados para outros países.

A China e a Rússia, apesar de serem compradoras do agro brasileiro, não são grandes mercados ainda para as frutas produzidas no país. Segundo Coelho, o Brasil é o terceiro maior produtor de fruta do mundo, mas apenas o 28º em exportação. O aumento da oferta de fertilizante é uma das demandas do setor para poder expandir mercados para outros países.