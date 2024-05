A “guerra” que já azeda o clima no Banco Central

A disputa pela cadeira de Roberto Campos Neto já azedou o clima no Banco Central, ainda que Lula tenha dito que não tem pressa para escolher sucessor.

“A guerra começou”, diz um aliado.

Em tempo: o mandato de Campos Neto como presidente do BC termina no fim do ano. O chefe da instituição já deixou claro que gostaria de conduzir uma transição tranquila, com a colaboração de Lula, que poderia indicar com antecedência o próximo presidente do banco.

A atuação de alas de esquerda no governo, capitaneadas pelo PT de Gleisi Hoffmann, tem provocado atritos desnecessários no Banco Central e, para aliados de Campos Neto, esse cenário deve se agravar com o passar dos meses.