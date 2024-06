A guerra por tarifas entre a indústria nacional e importadores de pneus

VEJA Mercado – sexta, 7 de junho

O indicador que pode mudar a trajetória do dólar no Brasil e entrevista com Fabio Giambiagi

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta sexta-feira, 7. Um indicador importante pode alterar a trajetória do dólar comercial no Brasil: o payroll. O relatório mensal de emprego nos Estados Unidos será fundamental para determinar o humor dos investidores para as próximas semanas. Dados mais amenos de inflação e uma menos geração de empregos no setor privado americano deram a sensação aos economistas de que cresceu a chance de os Estados Unidos começarem a cortar as taxas de juros do país este ano. O monitor em tempo real FedWatch já indica uma maior probabilidade de ocorrerem dois cortes em 2024. Na véspera, o Ibovespa subiu 1,5% e o dólar caiu 1%, na casa dos 5,25 reais. O bom humor também é provocado pelo primeiro corte de juros na União Europeia desde 2019. No Brasil, o governo volta a falar em taxar os super ricos e os dividendos. Diego Gimenes entrevista o economista Fabio Giambiagi, autor dos livros O Desafio da Produtividade e A Reforma Inacabada.