A guerra interna que pode tirar Damares do Republicanos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) protocolou uma representação na Comissão de Ética do Republicanos contra o presidente do diretório estadual da sigla no Maranhão, Aluísio Mendes, por violência política contra a mulher.

Na última semana de outubro, portanto às vésperas do pleito, Mendes acusou, sem provas, a então candidata à Prefeitura de Imperatriz Mariana Carvalho de envolvimento com o crime organizado.

Ela acabou derrotada no pleito e correligionários avaliam que a postura do diretório estadual, contra a própria candidata, foi determinante para a derrota no segundo turno.

A senadora ameaça sair do partido se a denúncia for engavetada.