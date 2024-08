A governadora do PSDB que é fenômeno no PAC de Lula

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do PSDB, é a única a já ter licitado todas as obras do PAC de Lula previstas para o estado, dizem auxiliares do próprio governo petista. Governadores aliados estão comendo poeira e já foram cobrados.

Raquel vem muito a Brasília para audiências com os ministros do governo e agora, segundo esses auxiliares, ela quer o presidente Lula para ver o início das obras.