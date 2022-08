‘A gente não pode fazer da eleição uma guerra’, diz Lula em vídeo

A campanha de Lula lançou há pouco nas redes sociais um vídeo intitulado “menos armas, menos violência”, que traz uma mensagem estilo paz e amor e críticas do petista ao presidente Jair Bolsonaro. Na peça, o ex-presidente defende que não se pode fazer da eleição uma guerra.

Com uma música emocional de fundo, o candidato do PT ao Planalto se dirige aos “companheiros e companheiras que estão aí sentados no sofá” para dizer que o Brasil não tinha “essa cultura de pregação do ódio”.

“Você tinha os partidos que divergiam, você tinha os partidos que brigavam. Ou seja: você substituiu a alegria da política, a alegria da divergência, a alegria do debate pelo ódio. Não é assim a política. A política, na verdade, ela é um debate de ideias, você defende as suas ideias, se você ganhar, você vai governar com as suas ideias, colocar em prática o seu programa de governo. Agora, aqui no Brasil, foi transformado em ódio”, declara o petista.

“E eu sou uma pessoa que tenho 76 anos de idade, já vivi tudo que um homem poderia viver na vida, eu não tenho espaço pra ódio, eu não tenho espaço pra vingança, eu não tenho espaço para não acreditar que o amanhã vai ser melhor. A vida, ela tem que ser feita de alegria, de esperança, e os teus gestos têm que ser pra isso. É por isso que, ao invés de falar em ódio, nós vamos falar em amor. Ao invés de falar em distribuir armas, nós vamos distribuir livros”, complementa.

O ex-presidente então defende que o país volte “à normalidade”, com o Executivo executando, o Legislativo legislando e o Poder Judiciário julgando, e disse que hoje está tudo confuso “porque o presidente não sabe o que faz”.

“Ele não solta uma lágrima por ninguém que morreu em Brumadinho, por ninguém que morreu em Petrópolis, por ninguém que morreu em Recife nas enchentes. Ou seja, ele prefere fazer motociata. Ele prefere esnobar. O Brasil não merece isso, a verdade é essa. O Brasil não merece isso, o Brasil merece uma coisa melhor”, afirma Lula.

“Não brigue com a sua família, não brigue com a sua família, não brigue seu filho. A gente não pode fazer da eleição uma guerra. A eleição, a gente não coloca na urna o ódio, a gente coloca o amor e a esperança quando a gente vota. Faça isso que você vai ser como a sua vida vai melhorar”, acrescenta.

O passa então a mirar ações do Bolsonaro e uma narradora diz que hoje “estamos vivendo um Brasil mergulhado na política do ódio e das armas, um caminho perigoso, que faz cada vez mais vítimas”. Nesse momento, é exibida uma notícia sobre o assassinato do petista Marcelo de Arruda por um apoiador de Bolsonaro, em Foz do Iguaçu.

Veja o vídeo: