A garantia de Lula a ministros do STF sobre a vaga de Rosa Weber

Lula garantiu a ministros do STF que não indicará nomes para a vaga de Rosa Weber com a ministra no cargo. Ou seja: definição só em outubro.

No governo de Jair Bolsonaro, ministros ficaram contrariados com a postura do chefe do Planalto, que escolheu novos ministros com os magistrados ainda no cargo, caso de Celso de Mello, por exemplo.

A postura de Lula, no entanto, é de respeitar o mandato de Rosa, só tratando da vaga com a ministra já aposentada.

Rosa, como tem mostrado o Radar, vem mantendo uma agenda ativa de julgamentos, mantendo a relevância de sua presidência até os últimos dias.