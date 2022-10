A fúria de Roberto Jefferson com a PGR de Augusto Aras

No depoimento que prestou ao juiz Airton Vieira, do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Roberto Jefferson, além de atacar o chefe do TSE também reservou duras palavras à Procuradoria-Geral da República.

Sem citar Augusto Aras, o chefe do órgão, Jefferson disse que “o procurador” buscou levá-lo ao manicômio “para encobrir os atos ilegais do Xandão”.

“Pensei que a PGR tinha mais dignidade. O Alexandre montou uma delegacia de polícia e uma Gestapo no seu gabinete. A PGR só protesta por escrito. Só vejo no jornal, mas a Procuradoria só aprova. A ditadura da toga está aí e eu não tenho a quem recorrer. Só a Deus. Tudo que eu peço no STF, cai com o Xandão. Estou sendo massacrado e agora ouço a pérola da PGR para me mandar para o hospital psiquiátrico. Tem gente no judiciário que precisa ir para o manicômio”, disse Jefferson.