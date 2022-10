A fúria bolsonarista contra o ministro do STF indicado por Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 31 out 2022, 09h24 - Publicado em 31 out 2022, 10h24

Ainda chorando as dores da derrota do domingo, parte do bolsonarismo instalado nas redes sociais decidiu eleger o ministro Kássio Nunes Marques como culpado pela vitória de Lula neste domingo.

É mais um movimento irracional do bolsonarismo que acostumou-se a apontar o Judiciário como responsável por todos os seus problemas. Na avaliação dos radicais, Nunes Marques seria pivô da vitória do petista porque poderia ter barrado sua candidatura no Supremo.

A teoria é furada, mas não há lógica que amenize a fúria dos perdedores — petistas inclusive estão se divertindo com os ataques.

Em abril de 2021, o STF concluiu o julgamento que confirmou definitivamente a entrada de Lula na corrida eleitoral, ao validar a decisão de Edson Fachin que derrubava as condenações do petista. O placar do julgamento foi de 8 a 3 para o petista. Ao lado de Luiz Fux e Marco Aurélio Mello, Nunes Marques foi voto vencido contra Lula.

Nesta segunda, porém, o ministro surge nas redes como a figura mais atacada pelo bolsonarismo.