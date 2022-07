A frustração de Valdemar com Bolsonaro

Valdemar Costa Neto já não faz mais questão de esconder sua frustração a cada vez que suas sugestões a Jair Bolsonaro entram em um ouvido e saem pelo outro.

Recentemente, o presidente do PL lamentou a oportunidade perdida pelo candidato do seu partido durante um fórum com investidores. O combinado era focar em economia, mas ele preferiu investir nas críticas de sempre às urnas e aos ministros do TSE e do STF.