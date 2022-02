A frustração da indústria da saúde com o governo Bolsonaro

A agenda Legislativa prioritária do governo para 2022, divulgada na última semana, foi um balde de água fria para o setor industrial da saúde.

A portaria, que destaca apenas três itens — projetos já em andamento no Congresso sobre controle de qualidade e rastreamento de medicamentos, além de incorporação de tecnologias ao SUS — não aborda temas considerados vitais para o setor, como garantias de fortalecimento da produção nacional.

Hoje, dizem representantes da área, a aquisição de itens essenciais como máscaras, seringas e maquinário ainda é voltada a produtos vindos de fora.

“A falta de uma política de estado mostra a obrigação que o governo deveria ter, nas prioridades que ele considera estratégicas dentro do setor de saúde, para que as empresas saibam as vantagens que elas terão na produção de determinados produtos”, diz Paulo Henrique Fraccaro, da Abimo, a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos.

O superintendente da entidade destaca a “total ausência de perspectiva” de reversão desse cenário num futuro próximo e afirma que representantes do setor começarão a se reunir com os pré-candidatos à presidência para apresentar as reivindicações da indústria da saúde. De acordo com ele, o único postulante que tocou no assunto, até agora, foi o ex-presidente Lula, mas de forma considerada ainda incipiente, e focado apenas em medicamentos.

“Recentemente, estive em reunião com o IFC [International Finance Corporation, equivalente ao BNDES dos Estados Unidos] sobre o interesse deles em investir em empresas voltadas para a área da saúde, e comentaram que o que se percebe, é que o Brasil tem mais preocupação na legislação para liberação de produtos importados do que fortalecer a fabricação nacional”, afirma Fraccaro.

“A partir de abril, vamos conversar com os pré-candidatos que estiverem mais definidos. Precisamos de política industrial, de estado. Discutir isonomia tributária e garantia de compra”, diz.