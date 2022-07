A fortuna gasta pela Caixa com as viagens de Pedro Guimarães pelo país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados da Caixa Econômica Federal enviados ao Congresso mostram que Pedro Guimarães realizou 102 viagens pelo Programa Caixa Mais Brasil. Os dados do sistema são incompletos, pois o número total de agendas do programa pelo país foi de 147 viagens.

No período de janeiro de 2019 a junho deste ano, o ex-presidente da Caixa e suas grandes comitivas gastaram 1,9 milhão de reais com hospedagem país afora. O gasto total com estrutura de segurança e transporte chega a 10 milhões de reais.

A lista de passageiros de cada viagem de Guimarães tem 14 páginas e algumas coincidências. Os outros ex-executivos do banco também investigados por assédio estão presentes em muitas viagens. As mulheres, em muitos casos, eram maioria no grupo ou estavam em número equivalente ao de companheiros de Guimarães nas agendas.

Essas viagens estão no centro das denúncias de assédio sexual contra Guimarães, pois as servidoras da Caixa que acompanhavam o banqueiro revelaram ao MPF que era nesses programas que muitas situações de assédio ocorriam.

Os gastos com cada viagem, segundo a Caixa, variaram de 60.000 reais a 190.000 reais a depender da localidade visitada por Guimarães. A estrutura dessas agendas, em diferentes casos, contava com carros blindados para o ex-banqueiro.