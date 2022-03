A força-tarefa de Aras nas ações da PGR sobre a Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Augusto Aras vai ampliar a equipe da PGR que cuida de questões relacionadas à Amazônia. Ele quer lançar, com apoio do governo e da sociedade, um plano do MPF de desenvolvimento sustentável para a região.

Na primeira semana de abril, o Conselho Superior do MPF fará uma reunião na qual Aras pretende pedir a criação de 18 ofícios (procuradores) para cuidar apenas de assuntos ligados à Amazônia.