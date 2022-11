A força de Janja na transição de Lula em Brasília

Articuladora ativa durante toda a campanha, a futura primeira-dama Rosângela Lula da Silva foi escalada pela cúpula do PT para integrar o gabinete de transição como uma espécie de chefe de cerimonial. No papel, organizará a cerimônia de posse e a festa do retorno de Lula ao Planalto no dia 1º de janeiro.

Integrantes da cúpula do PT dizem, no entanto, que a função, aparentemente lateral, foi apenas a forma encontrada para que a mulher do presidente pudesse se integrar ao time que despachará no CCBB. Janja terá papel ativo em diferentes setores do governo e seu papel não será menos importante nesta transição.

Com atuação política em diferentes frentes, ela foi responsável por influenciar o discurso de Lula durante a campanha e seguirá sendo ouvida na formulação de políticas agora que o governo está sendo estruturado.

“Janja foi uma pessoa vital na campanha, por seu conhecimento e visão sobre políticas públicas. No governo, será bem mais do que a mulher do presidente”, diz um aliado de Lula.