A força da arte brasileira no segundo Troféu Tradições da UBC

Reverenciando a música brasileira, a União Brasileira de Compositores realizará nesta semana a segunda edição do “Troféu Tradições”, no lendário Theatro da Paz, em Belém, com transmissão ao vivo pelo YouTube da UBC.

Referência no campo audiovisual nas últimas duas décadas, Batman Zavareze assina a direção do evento que homenageia a cantora e compositora Dona Onete, estrela responsável por sucessos como No meio do Pitiú, Jamburana e Banzeiro, a artista com 82 anos de vida já soma mais de 300 composições e segue compondo boleros e tantas outras nos gêneros carimbó chamegado, bangüês, lundus, entre outros.

Para compor o cenário, Batman trouxe para a galeria, como ele se refere aos palcos, artistas visuais que representam o Pará: “Cada vez mais eu tenho tentado associar as artes visuais contemporâneas com a poética da música. No caso desse encontro da Dona Onete com Belém no Theatro da Paz, com toda a potência que a gente tem nessa celebração da UBC, eu não podia perder a oportunidade de trazer um panorama de artistas consagrados e emergentes da região para abraçar a compositora. Faremos um cenário vertical com imagens de convidados visuais, como Luiz Braga, Roberta Carvalho, PV Dias, Maitê Zara, Felipe Moya e Edson Graseffi. Artistas visuais com técnicas e linguagens diversas, apresentando um panorama característico autoral de Belém do Pará e do Norte do Brasil”, diz.

O artista Edson Graseffi, autor da obra John Lennon e Dona Onete na ilha do Combú (foto) remete a esse imaginário utópico de Belém. O desejo de encontro da Dona Onete com John Lennon transmite a curadoria visual que vai abraçar a programação musical deste prêmio.

Entre tantos outros trabalhos, Zavareze foi responsável pelas imagens da turnê de 2018 dos Tribalistas e por cobrir o Maracanã de projeções na cerimônia de encerramento da Rio 2016.