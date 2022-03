A festa comunista de Lula no Rio de Janeiro 

O ex-presidente Lula participará neste final de semana de uma festa em comemoração ao centenário de fundação do PCdoB no país. O Festival Vermelho terá debates, lançamento de livros e shows de música e ocorrerá nesta sexta e sábado em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A participação de Lula está prevista para sábado, ainda sem horário definido. Será neste dia que integrantes de partidos comunistas de vários países, como Cuba, Chile, Uruguai, Bolívia, México, Portugal e Espanha, participarão de uma roda de conversa com o ex-chanceler petista Celso Amorim e um representante do governo da China.

De acordo com a programação oficial, às 10h de sábado haverá o painel “Um século de luta por um mundo solidário e socialista”, com a participação, por exemplo, de Amorim e de Chen Xiaoling, cônsul-geral Ajunta da China no Brasil, de Ángel Arzuaga Reyes, coordenador do departamento de relações internacionais do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, de Karol Cariola, deputada do Partido Comunista do Chile e de Rony Corbo, do Partido Comunista do Uruguai e coordenador regional do Foro de São Paulo.

Entre os artistas que vão se apresentar nos dois dias de festas estão Zélia Duncan, BNegão, Mart’nália, Lecy Brandão e Moacyr Luz. A programação completa foi divulgada pelas redes sociais do PCdoB. A entrada é franca e os nos espaços fechados será exigido o comprovante de vacinação contra a Covid-19.