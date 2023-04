A fé de Valdemar no potencial eleitoral de Michelle Bolsonaro

Não há escândalo que abale a fé de Valdemar Costa Neto no potencial eleitoral da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para as eleições de 2026.

Presidente do PL Mulher, ela está envolvida no caso das joias sauditas, que levou seu marido a depor na PF no início do mês.

Michelle tem um orçamento milionário no partido para promover ações e mobilizações em torno da participação da mulher na política e vai usar essa verba em viagens pelo país onde pretende lançar lideranças locais e pavimentar uma eventual candidatura.