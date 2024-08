A explicação da campanha de Boulos sobre o “des filhes” no Hino Nacional

Depois de um vídeo da interpretação do Hino nacional em gênero neutro viralizar nas redes e servir de munição a adversários, a campanha de Guilherme Boulos divulgou um texto curto para tentar se afastar da polêmica.

“A campanha, em momento algum, solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício no último sábado, 24, na Zona Sul da cidade”, diz a assessoria do candidato.

“A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional”, segue o comunicado.

Durante a execução, a artista trocou a última estrofe para o gênero neutro, cantando “des filhes deste solo és mãe gentil” e “verás que um filhe teu não foge a luta”. Originalmente, a letra diz “dos filhos deste solo és mãe gentil” e “verás que um filho teu não foge à luta”.